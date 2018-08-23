金門花生郵寄台灣遭拒 立委出面協調改進

2018-08-23 00:06

〔記者吳正庭／金門報導〕金門籍立委楊鎮浯接獲民眾「金門花生不能郵寄台灣」陳情，22日邀集農政郵務及查驗單位協調；會中決議，金門本地自產農產品本就可以寄運台灣，若郵寄物品數量龐大，且無明顯中國字樣外包裝，郵務相關單位無法判定時，不得逕自拒絕收寄或退件，應善意提醒，並邀縣府專業農政單位查驗。

「陳情人」金湖鎮民代表陳向鑫說，日前有朋友反映，將代表金門「鄉情」、「回憶」的自產花生等農產品至台灣時，常遭到郵政、關務單位以「試辦金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法」規定，拒絕鄉親寄送，由於事涉中央法規，因此向立委楊鎮浯反映。

縣議員李誠智表示，這是對金門鄉親不合理的差別待遇，過去也曾多次接獲鄉親陳情。

楊鎮浯說，花生是金門常見農作，與金門人生活息息相關，由於環境特殊，金門種出的花生別有一番味道，長輩常會把花生寄給旅台子弟「回味」，郵政等單位不能因為在金門市街常見有中國花生，就把外觀無法判別是在地或中國生產的花生混為一談，拒絕鄉親寄往台灣。

楊鎮浯邀集農糧署、海巡署、海關及中華郵政等單位到場協調並達成共識，未來郵寄金門在地農產品時，郵務相關單位無法判定時，不得逕自拒絕收寄或退件，應善意提醒，並邀縣府專業農政單位查驗。