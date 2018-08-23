兄弟姊妹外遇怎辦？她爆父母做法 網友看法兩極

2018-08-23 00:11

〔即時新聞／綜合報導〕遇到親人有外遇，你知道的話會怎麼做？今（22）日有網友在知名論壇詢問，原PO弟弟在弟媳懷孕期間偷吃，被原PO意外發現並告知雙親，結果雙親決定「生產前不說」並警告弟弟，但弟弟卻不知悔改，原PO向網友求助，引起熱議。

原PO在「PTT女版」發文，稱她弟弟在弟媳懷孕期間，與公司的異性發生關係，於是原PO先找雙親討論，結果引起雙親斥責，並要她裝作不知道「生產前不會說，先交給父母處理，但之後怎樣再看」，而且雙親也私下向原PO弟弟訓話，但經原PO確認發現弟弟沒有悔改，繼續與異性往來。

原PO氣得警告弟弟，結果換來雙親的警告，原來是弟弟去找雙親裝可憐，更指出雙方的辯論沒有交集，「雙親主張：說出來會毀掉弟弟的家庭和事業，應該再給他機會，而且弟弟也很顧家，所以對弟媳撒點善意的小謊，對她比較好」。

「代價是弟弟要負責，家人沒義務承擔」原PO認為，「不應該將弟弟顧視為外遇的贖罪券，而且弟弟不應該仗著雙親的包庇，一錯再錯」，如果將心比心一點，角色互換的話，原PO強調她不會希望公婆聯合全家欺騙我。雙親則反駁，「沒有父母會看小孩受傷不去保護，再來也沒有直接證據弟弟有外遇，最後當然不希望家人被騙，但因為講出來等於是骨肉相殘，這比外遇更不可原諒」。

原PO最後向網友求助，「若你們知道兄弟姊妹外遇，而且是累犯，會選擇怎麼做？告訴他另一半嗎？還是裝死一起騙？」引起網友熱烈討論，部分網友認為不要管原PO弟弟的家務事，但也有網友持相反意見，「不會主動講，但弟媳如果來問，我會說實話。」、「不講就是傷害弟媳的幫凶」；其他網友則認為，「弟媳有這種公婆好可憐」、「你爸媽超三寶，弟媳很可憐 」。