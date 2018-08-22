嚴長壽、唐鳳演講 4百名高雄校長聆聽

435名國中小校長、幼兒園園長參加聯席會議。（記者黃旭磊攝）

2018-08-22 23:55

［記者黃旭磊／高雄報導］行政院政務委員唐鳳、公益平台文化基金會董事長嚴長壽向4百多名校長演講，憂心技職教育與台灣定位。

435名國中小校長、幼兒園園長，今天（22日）到義守大學參加107學年度高雄市公私立各級學校校長聯席會議，內容透過「達學堂」網路平台全程直撥，提供新學期教學觀念，唐鳳以遠端直播談話，分享人文素養教育觀念。她表示，數位科技只是工具，未來學生應具備人文素養，才能培養解決問題能力。

唐鳳專長在自由軟體程式設計，曾被譽為「臺灣電腦十大高手」美譽，期許校長鼓勵學生參與公共議題平台，從中瞭解並驗證議題、參與政策，培養學生具備公民素養及資訊科技能力。

嚴長壽說，台灣技職教育走向學術化，而教育人員缺乏國際教育觀念，讓學子失去國際競爭，尤其外交環境艱困，需讓學子培養英語能力，與世界連接溝通。

嚴長壽鼓勵學生具備「小國思維」，如瑞士、荷蘭與丹麥在歐洲為小國，卻能製造精密物件佔有世界一席之地，期望台灣未來在優勢領域，做到無可取代。

校長們向講者提問資訊科技及新一代人工AI智慧運用，關心校園生態變化。

教育局長范巽綠在場表示，108年課綱科技教育，核心理念為生活科技「從做中學去解決問題」，鼓勵學生思考、感知並解決生活情境，期待新學期各校表現更好。