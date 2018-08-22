外食族有魚有菜又吃飯 吃得飽也能減重

2018-08-22 22:47

〔記者陳鳳麗／南投報導〕吃減肥藥、生酮飲食減重OUT，南投縣草屯鎮佑民醫院營養師廖美俞為該院BMI超標或三高異常員工開多元減重課程，她強調，減重不能減掉健康，吃飯配魚、肉、菜也能健康減肥，把白米飯換成糙米、五穀飯，肉魚菜等料理，則可用電鍋和烤箱來烹煮，至於熱量計算，用理想體重乘以25大卡，就是1天攝取的總熱量。

佑民醫院為BMI大於27及三高異常的醫護人員，開設4次多元減重課程。負責規劃的營養師廖美俞發現，醫院人員常無暇自己烹調三餐，因此她都為參加者準備便當，每個便當熱量控制在500大卡。她說，煎鯖魚、綠色蔬菜、海帶等配菜，搭配五穀飯，營養素均衡，且還可以吃飯，讓有意減重的人參考，以後去自助餐可自行搭配。

廖美俞今天邀請南開科大餐管系副教授許志滄，傳授用電鍋就能省時省力做出減重料理。許志滄建議，可買電鍋多層鍋架，湯放最下面，中央一層鍋煮飯，上面可蒸魚或肉，最上面則是菇類等蔬菜。同時炊煮一次就完成一餐要吃的料理，對職業婦女來說很省力，最重要的是電鍋料理少油，對減重者最好。

許志滄說，米飯可用糙米、胚芽米、五穀或十穀米取代白米，熱量可減少，另外魚可加葱蒜和鹽去腥和提味，綠色蔬菜若要一起蒸，一冒煙就先讓電鍋開關跳起，讓已熟的綠色蔬菜先拿出電鍋，以免變黃。

廖美俞則建議有意減重者，不能不吃澱粉，因萄萄糖是大腦唯一的營養來源，而澱粉不只是米、麵，根莖、豆類都算澱粉，而若要吃減肥餐，熱量計算方式是以自己的理想體重乘以25大卡，例如理想體重是60公斤，一天攝取熱量就是1500大卡。