熱帶低壓影響 今夜至明中南部嚴防劇烈降雨

受熱帶低氣壓影響，明天中南部及台東須注意劇烈降雨。（資料照）

2018-08-22 23:10

〔即時新聞／綜合報導〕明天受熱帶低氣壓影響，中南部與台東皆會出現豪大雨，尤其是南部要特別注意可能會豪雨成災；全台明天高溫約31至33度之間，不過北部的高溫可達34度，大部份地區紫外線介於「高量級」至「過量級」，民眾出門須注意防曬。

據中央氣象局預報，今晚至明天（23日）受熱帶性低氣壓接近影響，中南部及台東地區一整天皆有短暫陣雨或雷雨，並有局部豪雨或豪雨以上的劇烈降雨，尤其南部地區更要特別注意；山區及河川附近要多加留意溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水，而其他地區也會有局部短暫陣雨或雷雨發生，也有機率發生局部大雨或豪雨發生。

溫度方面，明天（23日）北部在未下雨的時候感受仍悶熱，高溫約34度，其他地區高溫約31至33度。

第19號中度颱風「蘇力」，下午2點時位於台北東北方860公里的海面上，向西北方向朝韓國移動，預計在23日、24日會影響韓國的天氣；另外第20號中度颱風「西馬隆」下午2點時位於台北東方1740公里的海面上，向西北方向朝日本移動，預計在23日、24日左右會影響日本一帶，2個颱風對台灣皆無直接影響。

熱帶性低氣壓996百帕，今日下午2時在鵝鑾鼻西方約180公里的海面上，時速15公里向東北東往台灣南部陸地移動，未來強度有略為增強的趨勢。

紫外線方面，明天（23日）台南市與高雄市「中量級」；台北市、新北市、基隆市、新竹縣、新竹市、台中市、彰化縣、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台東縣與屏東縣等13個縣市達「高量級」；桃園市、苗栗縣、宜蘭縣、花蓮縣、澎湖縣、金門縣與連江縣等7個縣市達「過量級」。

氣象局提醒，身處「過量級」區域的民眾，出門在外記得做好防曬準備，並盡量不要在上午10點至下午2點這段時間內，於烈日下活動。

空氣品質方面，明天（23日），馬祖、金門為「普通」等級，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東及澎湖為「良好」等級。

第19號中度颱風「蘇力」（圖左）與第20號中度颱風「西馬隆」（圖右），對台灣沒有直接的影響。（圖擷取自中央氣象局）

熱帶性低氣壓996百帕，今日下午2時在鵝鑾鼻西方約180公里的海面上，時速15公里向東北東往台灣南部陸地移動，未來強度有略為增強的趨勢。（圖擷取自中央氣象局）

明天北部在未下雨的時候感受仍悶熱，高溫約34度，其他地區高溫約31至33度。（圖擷取自中央氣象局）

明天桃園市、苗栗縣、宜蘭縣、花蓮縣、澎湖縣、金門縣與連江縣等7個縣市紫外線達「過量級」。（圖擷取自中央氣象局）