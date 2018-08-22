新豐國中生態池 引來嬌客「白腹秧雞」築巢繁殖

新竹縣新豐鄉新豐國中校園一隅的生態池，看似不起眼，卻種植了台灣萍蓬草、桃園藺、及台灣原生稻等數十種台灣原生植物。（記者廖雪茹攝）

2018-08-22 21:35

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣新豐鄉新豐國中校園一隅的生態池，看似不起眼，卻種植了數十種台灣原生植物，更在池內意外發現了生性十分怕生的嬌客-白腹秧雞來築巢繁殖，並成功孵化6隻模樣超可愛的幼雛，足見生態池環境維護良好，令人驚喜！

新豐國中自2014年起，申請參加環保署主辦的臺美生態學校聯盟，在學校組成生態社團，進行環境檢視，擬定並執行生態行動方案，並結合教育課程，將校園原本被外來種攻佔的池塘，改造為生態池，種植了台灣萍蓬草、桃園藺、及台灣原生稻等數十種稀有台灣原生植物。

生態社指導老師于林立和學生們，6、7月間在生態池中，發現了白腹秧雞築巢繁殖，並成功孵化6隻幼雛，尚未開學，卻已讓聞訊的師生雀躍不已！白腹秧雞是秧雞科苦惡鳥屬中的一種水鳥，主要棲息在亞洲南部的沼澤、池塘、溝渠和河岸，3、40年前的台灣農田隨處可見，但在人為破壞與環境污染下，嬌客蹤影難現。

于林立說，去年夏天就曾在生態池發現鳥巢，但當時還不知道是誰的窩；今年7月，他在同個鳥巢發現了6顆蛋，起初以為是紅冠秧雞的蛋，後來他幸運看到從臉、脖子到胸部都是白色的雞來孵蛋，才確定是白腹秧雞。因為怕嚇跑牠，趕緊遠遠地用手機捕捉這難得一見的鏡頭。

新豐國中校長童鳳嬌說，生態社以「學生自動好，師法大自然，社區齊參與，綠色生態傳」為宣言，以培養學生綠色管理的能力為目標。為推動生態教育，該校與清大、交大、社區生態人士黃家樓、小叮噹科學主題樂園、新豐鄉農會及縣府環保局、農業處等單位合作，進行魚菜共生計畫、DIY綠花園計畫、食農教育計畫等多元計畫。

此外，學校全校裝設太陽能，3年來產電價值約200多萬元；課程設計紅樹林生態探索，推動學生減重班；另利用老舊課桌椅，在校園打造創意裝置藝術。經評鑑，2016年榮獲臺美生態學校夥伴計畫銀牌認證。

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新豐國中生態社指導老師于林立和學生們，在生態池中植物間，發現了白腹秧雞的蹤影，讓師生雀躍不已！（記者廖雪茹攝）

新豐國中生態社指導老師于林立和學生們，在生態池中發現了白腹秧雞築巢繁殖，並成功孵化6隻幼雛，令人驚喜！（于林立提供）

于林立幸運看到生性怕生的白腹秧雞來孵蛋，為免嚇跑牠，趕緊遠遠地用手機捕捉這難得一見的鏡頭。（于林立提供）

新豐國中生態社指導老師于林立和學生們，在生態池中發現了白腹秧雞築巢繁殖，並成功孵化6隻幼雛，令人驚喜！（于林立提供）

新竹縣新豐鄉新豐國中校園一隅的生態池，看似不起眼，卻種植了台灣萍蓬草、桃園藺、及台灣原生稻等數十種台灣原生植物。（記者廖雪茹攝）