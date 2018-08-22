合歡山暗空公園照明管制 新法實施後禁用強光

合歡山銀河星空極美，現已申請成為國際暗空公園，申請過程中先訂定照明燈光管理辦法。（圖由洪逢彬提供）

2018-08-22 21:43

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣府上月送件申請合歡山國際暗空公園，將把人造光源管制法制化，委託台北市天文協會提供管理辦法範本，縣府觀光處近日開會討論後送法規小組審查，最後經縣務會議通過即可實施，將是台灣公園範圍內首部光源管理和光害防治的自治管理辦法。

南投縣府委託台北市天文協會提供「合歡山暗空公園照明燈具管理辦法」範本，最後經縣務會議通過即可實施，而該辦法管制區域即暗空公園劃定區域，即鳶峰停車場以下2公里（台14甲線22.1K）到小風口（台14甲線37.1K）。暗空公園範圍內以道路為中心線往外推，左右各500公尺都在此範圍。

南投縣府觀光處長王源鍾表示，上月下旬向國際暗空協會（IDA）送件，申請合歡山成為國際暗空公園，日前IDA回覆公文，除要求補充資料，也希望能將公園內人造光源管制予以法制化，因此委託台北市天文協會就IDA規定，提供「合歡山暗空公園照明燈具管理辦法」的範本。

台北市天文協會提供的管理辦範本已提交縣府觀光處，觀光處近日會進行討論，看有無修改或增減，討論後送縣法規小組審查，最後再送縣務會議審議，通過後在即可公布實施。

據北市天文協會提供的管理辦法有9大條的條文，對室內、室外和移動光源都有規定。移動光源的管制，除停車場內禁設路燈，在停車場停妥車後關掉車燈，車行不能用遠光燈，觀星拍照遊客不能用強光手電筒（初始流明500以上稱強光）。

該辦法也規定，室內照明量大時要用窗帘遮不讓光源外洩，室外照明初始流明大於500就要完全遮罩。

至於發光標示牌除找路或識別者除外，否則天黑後1小時到天亮前1小時不得使用。投射燈、看板都禁用向上投射燈光。

王源鍾說，縣府在審議過程中可能會有修改，該管理辦法最後會以縣府通過的版本為主。