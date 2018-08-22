有發現嗎？宜蘭這些打卡夯景點 旁邊就是墳墓

因落羽松林而一炮而紅的打卡熱點蜊埤湖，一旁就是宜蘭縣府管理的員山福園，小山丘還可見墳頭矗立在上。（記者張議晨攝）

2018-08-22 20:46

〔記者張議晨／宜蘭報導〕墳墓「生人勿近」，但宜蘭縣很多風景區，像是人氣極夯的龍潭湖，旁邊就是礁溪鄉公墓；近年火紅的網美打卡點蜊埤湖，隔壁是員山福園。櫻花陵園景色絕美，當地就是墓園。很多外地遊客到了才知道原來風景勝地是塊風水「福地」，農曆「鬼月」期間前往，更顯「毛毛的」。

宜蘭縣是觀光大縣，每年吸引800多萬人次觀光客造訪，許多深受遊客熱愛，頗受部落客、網美喜愛的打卡、拍照熱點，其實一旁就是塊「福地」。

每年吸引50餘萬人次的龍潭湖，抬頭望向山頭，就是礁溪鄉第一公墓；走在環湖步道，一旁也可見到墓碑矗立在草叢裡，湖光山色景緻迷人，但隨夜色降臨，也顯得陰森。

除了龍潭湖，來自屏東的程姓遊客，經宜蘭友人建議，日前與家人到礁溪櫻花陵園遊玩，他們不知這是墓園，一行人沿著「渭水之丘」往上走，蘭陽平原美景盡收眼下。但轉眼發現櫻花樹下的石板原來是「墓碑」，一陣雞皮疙瘩後就快快下山；他們說：「還好上去時是早上，若傍晚或晚上前往肯定嚇死。」

下山後，程姓遊客等人轉往員山鄉蜊埤湖，原以為是網美打卡熱點，群山環繞、湖水澄澈；但前往當天正巧是出殯吉日，湖邊一旁的福園（宜蘭殯葬管理所）「熱鬧」滾滾。在湖邊稍坐，抬頭望去竟是座座墳頭，頓時瘠背發涼，程姓遊客苦笑，以後網路景點，得要先查查是不是塊先民「寶地」。

另外，今年4月啟用的壯圍旅遊服務園區，是新興的打卡勝地，但南、北兩側也是「亂葬崗」；南側在20多年前完成遷葬，但北側依然看得到部分墳頭；壯圍鄉長簡文魁說，墳墓陸續遷葬後，已擺脫過去亂葬崗形象。

對此，民俗學者、台中教育大學台語文學系副教授林茂賢說，墓地講究風水，很多公墓靠山、面海，景色美的地方，自然也就是設置公墓「福地」，抱持平常心就不可怕。