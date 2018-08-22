女子四度為母親超渡14嬰靈 今年「釋懷」加寫父親名

鹿港地藏王廟普渡法會的法船，有象徵奶瓶的法船，要超渡嬰靈。（記者劉曉欣攝）

2018-08-22 20:27

〔記者劉曉欣／彰化報導〕鹿港地藏王廟普渡法會即將在明天起登場，有位女子今年第四度來幫母親登記要超渡14個嬰靈，以往女子都以「父母不合」為由，在超渡嬰靈的蓮位上，只寫母親的名字，今年則決定要同時寫上父母名字，女子淡然表示「已經釋懷」了！

鹿港地藏王廟表示，這位女子幫母親登記要超渡的嬰靈數目，多達14人，曾經問過女子「確定嗎？」女子回說，「非常確定」。

原來，這位女子的父母，早年生活並不如意，所以每次懷孕就拿掉，連續拿了14個小孩，最後母親才以「總要留下自己的小孩」打動父親，終於生下1男1女。

這位女子透露，父親先離世，母親年歲大後，一直惦記著年輕時拿掉14個孩子的事，交待女兒幫忙登記超渡，女子遵照母親辦理，考量到父親在世時，跟母親相處得並不好，決定超渡嬰靈蓮位只寫上母親的大名。

這位女子的母親在後來過世，女子在母親過世後，仍繼續幫母親登記超渡嬰靈，今年女子再度來到地藏王廟，特別交待超渡嬰靈蓮位要「父母親名字寫在一起」，因為她覺得父母都已往生，不論生前感情如何，往事已成雲煙，凡事都應該放下，過去的就讓它過去吧！

鹿港地藏王廟總幹事林慧娟指出，今年來超渡嬰靈的民眾當中，有位長得非常亮眼的短褲辣妹，來登記超渡6個嬰靈，也有清秀正妹來登記超渡10個嬰靈，這2位年輕佳人，都沒有特別戴上墨鏡或口罩。

廟方表示，以往登記嬰靈民眾都很低調，現在年輕一輩都比較坦然，這也是時代的改變。