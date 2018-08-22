湖西生態池發現油花 澎湖環保局再罰中油600萬

湖西蓮花池生態池傳出油花，緊急動用吸油棉除油污。（澎湖縣環保局提供）

2018-08-22 20:10

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府環保局今日接獲民眾通報，指稱湖西鄉生態池疑遭油品污染，經環保局派員現場稽查，確認生態池水面確實漂浮油花，除立即責令中油派員應變處理，並依水污染防治法第46條再度開罰600萬。

環保局指出，稽查人員在湖西生態池四周巡查污染源，並由生態池排水溝循線查察，於中油湖西供油中心廠區前排水溝至生態池大排溝內都可見油花漂浮，初步判斷油花是經由廠前排水溝一路流向生態池。經確認油花分布狀況後，環保局立即通知湖西供油中心人員盡速進行除污應變處理，現場採取佈放吸油棉及吸油索吸附油污，為避免污染源再由大雨沖刷二次進入生態池造成污染，責成中油同步於生態池排水溝佈放吸油索進行圍阻作業，避免造成污染擴大。

由於生態池未在環保局公告的控制場址範圍內，油花的出現可能為原先洩漏的汽油經土地吸收後，遇雨升上地面後隨排水溝流入生態池，另一可能則是仍有油品洩漏現象，但不管是哪種原因造成，環保局都認定中油的防範作為沒有奏效，導致控制場址範圍必須再擴大。

除了控制場址範圍將再調整，環保局依縣長陳光復「從嚴、連續罰」的政策指示，立即依違反水污染防治法第18條暨水污染防治措施及檢測申報管理辦法第8條第1款規定，以水污染防治法第46條逕予裁罰600萬，若油紋比對結果證實為新的洩漏事件，除將加重裁罰，最重不排除勒令中油停止進出油。