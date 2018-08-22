新知》狂喝蝶豆花降血脂瘦身？中醫師營養師給答案…

網傳把蝶豆花形容成好比仙丹妙藥，可以降血壓、降血脂、抗焦慮，甚至能瘦身，讓不少年輕美眉當成茶飲喝，不過，中醫師、營養師駁斥，說法毫無醫療根，不要被誇大療效騙了。（記者張聰秋攝）

2018-08-22 20:33

〔記者張聰秋／彰化報導〕民間盛行喝藍紫色的蝶豆花，網傳更把蝶豆花形容成好比仙丹妙藥，可以降血壓、降血脂、抗焦慮，甚至可瘦身、改善氣喘，網購夯，很多人還自種。對此，中醫師和營養師都駁斥指出，毫無醫學根據，沒有療效！

衛生福利部彰化醫院中醫師張煒東說，蝶豆花非中藥材，臨床上不會用在治療，只是一般植物，沒有特定療效，就跟喝花草茶甘甜口感相近。

具營養師執照的彰化縣衛生局食品衛生科長林毓芬說，蝶豆花會呈現藍色、紫色或紅色等繽紛顏色，主要是因為富含花青素的天然色素，就像食物中的蔓越莓、紫葡萄、茄子、藍莓、紫地瓜都含有花青素，網路中流傳蝶豆花加入檸檬顏色變紅色，或是用鹼性水浸泡變藍色，這都是利用改變溶液的酸鹼環境，使花青素結構改變，使顏色產生變化的結果，商業人的行銷手法，平常心看待，不要過度期待其療效。

林毓芬表示，要減重或降血脂還是要透過運動提高基礎代謝率，以及調整控制飲食，網傳蝶豆花加入蜂蜜變成含糖飲料，喝多了反而造成身體負擔，越減越重。

衛生福利部彰化醫院營養師周柏穎說，花青素只能抗氧化，就跟吃蔬果一樣，網傳療效臨床醫學都沒有相關的研究結果，只是可能因為其絢麗的顏色，讓人喝起來覺得新鮮，蝶豆花好種，可是若種植在農田旁邊，農民噴灑農藥，會不會因此出現農藥殘留的隱憂，值得留意。