酪梨籽也能吃？ 大內石子瀨社區研發酪梨籽麵下個月上市

2018-08-22 21:47

〔記者萬于甄／台南報導〕台南大內盛產酪梨，酪梨被稱為最營養的水果，果肉不僅是減重聖品，如今連酪梨籽也能應用，大內石子瀨社區向農民收購賣不出去的劣果，開創許多酪梨加工品，今年更研發酪梨籽粉，打造酪梨籽茶包、酪梨籽麵等，預計下個月上市，首批先製作5000包試水溫。

大內石子瀨社區發展協會今年以「酪梨文創坊」，爭取到勞動部勞動力發展署多元就業開發方案經費，並協助社區推動酪梨產業；石子瀨社區發展協會理事長曾博揚表示，酪梨在種植的過程中，多少會有賣相較差的果實，以往果農多會放置在果園內回歸土壤，但總有股腥臭味。

曾博揚說，為幫助果農解決劣果，由社區發起向農民收購，並研發相關的加工品，像是酪梨防蚊液、手工皂等，都是利用酪梨劣果果肉中，萃取出的純露製作，另外還發現酪梨籽磨成粉後，也有一定的營養價值，可以做成茶包或是酪梨籽麵，開創新的商機。

不過，曾博揚坦言，想取得酪梨籽並不容易，因為民眾吃完酪梨後，並不會特地把籽寄回來；6顆酪梨籽約重1台斤，平均每台斤可磨成50克酪梨籽粉，而一包重約90克的酪梨籽麵，平均需3顆酪梨籽，約20克酪梨籽粉製作。

酪梨文創坊「酪梨籽麵」預計下個月上市，由大內石子瀨社區發展協會與在地製麵廠合作，首批推出5000包酪梨籽麵試水溫，已讓不少民眾相當期待相爭預購，有興趣的民眾可電洽石子瀨社區發展協會（06）5761341。