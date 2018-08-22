竹市古蹟活化結合民間力量 展現多元能量

2018-08-22 22:51

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市古蹟、歷史建築多達60處，市府採取「給它身份、修復它、活化它」做為古蹟與城市重新連結的三部曲，其中古蹟修復後的活化再利用是三部曲中最重要的一環，竹市除採取古蹟委外營運活化方式，也透過公部門注入新思潮的藝術與展演，讓民眾與古蹟相遇，為城市與古蹟注入新的文化激盪。

新竹市第一件古蹟委外案是辛志平校長故居與李克承博士故居，由舊是經典得標經營，營運近4年，除敞開古蹟讓市民進入體驗，還可享受在古蹟內、坐在古典家俱上喝咖啡的悠閒氛圍，可說是古蹟活化再利用典範。

同樣已91歲的國定古蹟「新竹州廳」新竹市政府，市府去年在90週年時舉辦導覽及參觀體驗活動，吸引不少市民進到市府內，了解市府建築構造及歷史文化，是首次市府辦公場所對外開放，而85歲的影像博物館，同樣也透過各種影展及電影器材的展示，讓市民了解影博館與城市的連結和歷史地位。

而中央路的美術館，更引進當代美術展演活動，成為年輕藝術家及新藝術相互激蕩的場域，這些都是透過公部門的活化，讓古蹟重現生機。

特別的是，新竹市府去年開始爭取到6大古蹟、歷建的古蹟修繕經費，也將活化再利用納入規劃，其中將軍村圖書資訊園區已委由厚食聚落經營，而南大路警察宿舍委外由橡實集團經營，少年刑務所演武場的委外會朝非營利幼兒園、咖啡館或道場、創藝文化園區等方向討論規劃，中央路警察局高等官舍則規劃為新竹故事館，希望呈現竹市300年來的歷史進程。

至於私有古蹟新竹州圖書館和鄭氏家廟「進士第」，其中新竹州圖書館所有權人新光人壽集團已有初步規畫，將以複合式書店與文旅表演方向呈現，而進士第也可望適度開放，做為竹市文化歷史及古蹟導覽的重要地標。

新竹市文化局長廖志堅說，古蹟維護保存與活化是項長期累積的文化資產工程，啟動後就沒有回頭路，需要公部門與民間資源協力合作，但文化資產保護與活化現階段仍有許多需要努力的，不管是制度面、獎勵面、認知面，仍是條未盡之路。