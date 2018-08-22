火鍋店用餐規定1大配1小！桃園1家5口怒控店家歧視

大江購物中心6000坪地下美食街餐廳，每到用餐時間，吸引民眾攜家帶眷前往用餐。（記者李容萍攝）

2018-08-22 20:05

〔記者李容萍／桃園報導〕家住桃園市中壢區的張太太想幫先生慶祝生日，昨天下午興高采烈帶著3名讀小學的孩子，一家5口前往位於大江購物中心的知名連鎖吃到飽火鍋店，但店員表示規定一個小孩要有一個大人陪同，張女全家5口少一個大人，除非再找一個大人同行否則不能訂位。

張女以為聽錯，提醒店員是家庭慶生會不想有外人參加，而且孩子都讀小學了，她和先生可以照顧他們不會有問題，但是店員表示公司的規定不能改。

張女今天向中壢區市議員參選人謝美英投訴，表示有「多子家庭」受歧視的感傷，一家5口經常上館子，第一次聽到這種不合理的用餐條件，小孩最大要升國一，最小也要上二年級，結果不能用餐，「難道要拉一個路人來併桌還是要把一個小孩寄放別人家？」認為店家根本不尊重消費者，後來越想越有氣。

壽星張先生也說，夫妻養育3名小孩，依這家餐廳的邏輯，一般家庭只能生2個，再多一個，就被列入拒絕往來戶，不歡迎來店。不吃這家火鍋事小，但全家被擋在店外，真的很莫名其妙。

謝美英認為，店家既然是服務業，應該以顧客至上，難道家長吃飯，小孩要寄在別的地方？店員若能將心比心，就不會發生這件不愉快的事。況且，一大帶一小的邏輯是為了什麼？單親家庭也不能進去嗎？爸爸或媽媽其中一人出差，沒有空做飯，就不能自己帶小孩打牙祭？真的讓人傻眼。

對此，該火鍋店總公司表示，確實有規定一個小孩必須要有一個大人陪同，原因就是用餐安全不能打折，絕非歧視多子家庭。過去發生小朋友受傷意外，公司因此在開店時就有規定，現場和粉絲團都有告示，請張媽媽一家人包涵，其相關意見，公司會列入內部討論研議改善方法。