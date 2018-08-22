蘆筍「下腳料」銀髮族助翻身 銀蘆筍成地方創生契機

2018-08-22 23:51

［記者王涵平／台南報導］南市農業局今日發表將軍銀蘆筍產業結合餐飲與農遊，成為地方創生新契機。

南市農業局在將軍社區地利小食召開「農業地方創生新契機-將軍銀蘆筍」將軍社區產業發表會，社區總幹事蔡仕霖與徐麗敏協助社區發展協會經營「地利小食」品牌，提供餐飲及遊程服務。

「地利小食」為英語「Delicious」音譯，使用在地食材，以蘆筍為主角提供美味餐點。遊程設計則是以在地農事體驗為賣點，更利用蘆筍研發飲品、料理包等產品，其中「銀蘆筍」與銀髮長輩協力打造而成。

南市農業局指出，市面上蘆筍為銷售美觀，會將長短不一的蘆筍取一定長度切齊，切斷的蘆筍下半部淪為農業廢棄物丟棄，蔡仕霖與徐麗敏結合社區的力量，收購將軍區蘆筍下腳料回收，由將軍社區銀髮長輩進行下腳料的分級、洗淨及削皮前處理，接著回到社區公益餐廳地利小食進行包裝行銷。

「蘆筍下腳料」轉變為創造產值的商品，也將商品利潤回饋給社區長輩，讓長者有工作津貼以及推動社區福利制度。目前已開始試營運，因此將商品命名為「銀蘆筍」。

將軍社區的地利小食開放民眾入主小食農田當假日農友，民眾假日到社區農田當快樂小農夫，只要1200元就能體驗玉米的播種到收成，一圓農夫夢。活動為1個月1個主題。更多資訊可上FB搜尋「地利小食」粉絲專頁https://www.facebook.com/jiangjyundelicious/。