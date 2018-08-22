冬山百年保險櫃身世解密 原是「奉安庫」專放天皇玉照

冬山鄉有座近百年的保險櫃，今由台灣鎖匠吳坤浩成功開啟，宜蘭縣史館館長廖英杰說，該座保險櫃是專門擺放天皇玉照的奉安櫃，具相當歷史價值。（記者張議晨攝）

2018-08-22 19:55

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山鄉有座近百年保險櫃，多年未曾打開，連日本解鎖達人3度挑戰都踢到鐵板，今天才由台北通化街鎖匠吳坤浩成功解鎖，因鐵製保險櫃內有精美的木製櫃子；宜蘭縣史館館長廖英杰說，這座保險櫃是日治時期擺放天皇玉照的「奉安庫」，具相當的歷史價值。

廖英杰解釋，天皇頒布的詔書或諭令，無法像一般文件擺放在桌上或抽屜裡，因此各級學校、公家機關，就會有一座保險櫃或是未上鎖的鐵櫃當作「奉安庫」，專門用來放置天皇夫婦玉照、昭書等重要文件。

廖英傑說，台灣只要是日治時期建校的校園、公家單位，都會有奉安櫃存在，直到國民政府來台後，各級學校及機關內的奉安庫，才轉變成現在保險櫃形式，存放各單位的文物。

冬山鄉的保險櫃，除鐵製外層外，裡面還有第2道鎖，最內則有精美的木製三層櫃，上層有向右側開的小門，下兩層則為抽屜式，符合常見的奉安庫形式。

廖英杰說，若鄉公所要存放貴重物品，不需要在保險櫃內放有精美木櫃，那會相當占空間，因此從內外觀來看，該座保險櫃其實就是奉安庫。

廖英杰說，奉安庫沒有特定的形式，若學校或單位經費充足，奉安庫也會較精美，但若經費不足，有些奉安庫就會顯得陽春許多。