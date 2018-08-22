竹市圖鹽水分館華麗變身！讀書有無敵海景相伴

新竹市最美圖書館的鹽水分館，館內的兒童閱覽室常吸引親子共讀。（記者洪美秀攝）

2018-08-22 19:32

［記者洪美秀／新竹報導］有新竹市最美圖書館的文化局圖書館鹽水分館，今年初進行館內裝修與空調設備改善工程，歷經半年施工期，已恢復館內閱覽與圖書資料外借服務，改善後的圖書館引自然光，加上親子閱覽空間加大，伴隨戶外西濱公路上的豎琴橋，書香伴美景，已成為香山地區的最美的圖書中心。

文化局表示，鹽水分館位在鹽水公園內，2樓可眺望香山海濱美麗海景而有「海景圖書館」美稱，結合鄰近西濱公路豎琴橋夕照美景，可說是竹市最美的圖書館，此次整建改造後，閱讀空間及環境更好，不僅可觀看戶外的香山夕照美景，還可飽覽書香，深具特色。

文化局表示，鹽水分館以南香山居民為服務對象，2013年4月開放，是竹市第5座公共圖書館，每年有超過8萬人次入館，加上鄰近內湖國小、大湖國小、南隘國小，學校也常辦遊戲繪本、趣味講座等親子活動，是香山孩子們假日最愛去的地方。

文化局表示，鹽水分館是由在地熱心人士共同發起，原以社區圖書室為服務對象，空間格局較小，此次文化局向教育部爭取補助推動「鹽水分館閱讀環境改善工程」與「鹽水分館空調設備改善工程」，經半年施工期，以嶄新面貌呈現在民眾面前。

文化局說，整修後的圖書分館拆除所有隔間，打造穿透視覺的館室環境，透過不同造型、色系的傢俱擺設，塑造活力、趣味的多元空間感，並運用天花板、天窗及燈光，創造舒適且有朝氣的氛圍。很多民眾都說，鹽水分館變得好明亮、整潔，空間變寬敞了，看書變成享受，還可眺望海景，走進圖書館，心情會變好。

文化局表示，除到鹽水圖書館享受閱讀樂，今年文化局舉辦的閱讀節活動，也設置「讀風網」網站，市長林智堅與其他爸爸會在線上說故事，邀請市民來聽爸爸說故事。