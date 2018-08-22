憂砂石車進村莊 議員要求竹市府增加彎道迴轉弧度

2018-08-22 19:49

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府交通處正在進行頭前溪左岸四大進出口鋪面及入口意象改造工程，市議員曾資程、林盈徹等人擔心改造後的進出口，恐讓砂石車駛入水源及千甲社區村莊內，今天與交通處會勘，要求應增加彎道的迴轉弧度，避免因車道太小造成砂石車與車輛發生擦撞意外，同時要求鋪面道路的劃設要增加警示及限速裝置，確保居民安危。

市府交通處交通工程與管理科長林立偉說，會將會勘所提出的各項建議，帶回研究並全盤考量後做必要調整，包括提高或拉長彎道的迴轉弧度，同時增設限速告示牌等，絕對會以居民的安危安全為重。

曾資程說，市府爭取中央前瞻經費在頭前溪左岸進行堤防4處出入口的意象改造工程，但在台一線中華路出入口處，因部分道路設計較原路狹窄，恐影響附近砂石車等大型車輛進出，其結果將迫使這些大型車輛轉進入口密集且道路狹窄的水源里、千甲里村庄，而位在仰德路的水源國小首當其衝，要求市府趕緊辦理道路變更設計，不要影響社區居民安危及國小學童的安全。

曾資程強調，頭前溪沿岸因地理因素，早年為砂石廠、預拌混擬廠業者聚落，這些大型車輛在台68線未建設前，使用千甲、水源里的村庄道路，經常發生交通事故，經過多年陳情抗爭，且在台68線完成後，協調業者就近使用經國橋引道及台一線引道，居民業者相安無事多年，如今市府若依原設計施作道路，大型車輛可能會因彎道弧度不夠，且連結車輛若無法利用引道進台一線，改轉進村庄道路，將影響居民生活安寧與安全，呼籲市府審慎為之。