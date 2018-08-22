大批小黑蟲肆虐澎湖本島 引發民眾恐慌

澎湖本島近來出現大批小黑蟲，蟲蟲危機引發民眾恐慌。（民眾提供）

2018-08-22 19:41

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖前一陣子爆發馬陸大流行，近來又出現小黑蟲肆虐，尤其是澎南地區黑鴉鴉一片，引發民眾恐慌，向議員陳慧玲求援；澎湖縣政府農漁局指出小黑蟲疑為樁象的一種，應對人體無害，可使用肥皂水噴灑即可防治。

小黑蟲近來肆虐澎湖本島，夜間有趨光性，群聚式爬滿聚集住家門窗，經民眾向縣議員陳慧玲反映，陳慧玲洽詢農漁局、環保局，兩單位卻互推為對方業務權責，令人氣結。陳慧玲強調如果公部門處理民眾投訴是這樣的態度，如何能得到民眾的信賴？經回頭重新洽詢農漁局，農漁局相關部門才表示這類小黑蟲疑似樁象的一種，疑因天氣的變化而大量出現，應該對人體無害，使用肥皂水噴灑即可防治。

陳慧玲指出近年來台灣各地都傳出「荔枝樁象」蟲蟲危機，出現在澎湖的這種小黑蟲比對圖鑑看起來不是荔枝樁象，但疑似也是樁象的一種。普通小椿象對人體並沒有傷害，但是噴出來的汁液不僅有臭腥味還具有毒性，民眾一旦用手去抓，就容易沾上有毒汁液引起過敏，只是過敏程度因人而異，所以一定要小心處理，不可等閒視之。

陳慧玲進一步表示，不管小黑蟲有害無害，大量出現總是造成民眾困擾，甚至恐慌。政府的存在是在為人民服務，縣政府相關單位不管是農漁局也好環保局也好，應儘速將小黑蟲樣本請送專家鑑定，並出面說明以解民眾困惑，如果會對人體造成危害，則必需由公部門出面進行防治作業。