白河蓮花季攝影賽 陳美惠系列作品奪冠

2018白河蓮花季「看見白河」攝影比賽結果出爐，南市北區陳美惠以「採蓮蓬~蓮潭里」等系列作品勇奪冠軍。（圖由白河區公所提供）

2018-08-22 21:47

［記者王涵平／台南報導］2018白河蓮花季「看見白河」攝影比賽結果出爐，南市北區陳美惠以「蓮鄉風光~玉豐里」、「採蓮蓬~蓮潭里」及「農忙撥蓮子~山仔腳」等系列作品勇奪冠軍。

評選作業今日在白河區公所舉行，評審包括台南應用科技大學藝術學院美術系所老師蕭培賢、長榮大學老師蔡坤洲、台南市農村再生社區營造協會理事長吳長庚及公所代表，總計選出前5名及佳作15名。

白河區公所指出，今年的收件及評審為歷年來難度最高，同時要繳交三張照片，照片要互相輝映，還要帶有連貫和故事性，共計報名52人次，收件156張。

評選結果第1名陳美惠、第2名張子榮，第3名孫仲義，第一名作品「蓮鄉風光~玉豐里」、「採蓮蓬~蓮潭里」及「農忙撥蓮子~山仔腳」系列作品，獲評選委員一致青睞，深刻紀錄白河區在夏天的彩蓮子的生長、採集和農活的動態，除以影像的方式來紀錄呼應，更以視覺閱讀的方式引領觀者不同的感受。

得獎者可獲頒獎狀一張、提貨券及三叔公民宿雙人免費住宿券或7折券一張。相關精彩作品可至白河區公所官方網站。

2018白河蓮花季「看見白河」攝影比賽結果出爐，南市北區陳美惠以「農忙撥蓮子~山仔腳」等系列作品勇奪冠軍。（圖由白河區公所提供）