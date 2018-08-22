遊龍守護關山圳活動 號召親子到關山巡水田

關山鎮親水休閒農業區為了守護關山大圳活動，自購祥龍，社區媽媽這幾天加緊練習。（記者王秀亭攝）

2018-08-22 20:34

［記者王秀亭／台東報導］關山鎮親水休閒農業區（簡稱關山休區）與關山鎮農會合作，推出「夜訪關山燈火節」，今年將從8月31日起展開，每個星期五、六，帶著民眾巡田水、觀察關山圳夜間動植物生態，10月6日盛大版，由社區居民舞祥龍，帶民眾提絲瓜絡燈籠巡水圳。

關山休區理事長邱志宏表示，關山地區農田用水仰賴的關山圳，早期是由鎮上農戶出壯丁、修水圳的方式，維持水源，為讓民眾了解這項傳統，決定每年10月農閒時間，打造「夜訪關山燈火節」，還可促進地方經濟。

活動分為巡田水深度導覽及守護關山大圳，巡田水將於31日登場，由在地導覽人員帶著民眾巡田水、數星星、觀動植物生態，及大啖禾邊餐，每場次限額40人，31日至10月20日下午5時30分開始，民眾可以從白天玩到晚上，每人酌收50元報名費，走完全程再送50元消費券，憑卷可在鎮上消費，促進在地經濟。

10月6日盛大版的「守護關山大圳」，關山休區特地自購3隻祥龍，社區媽媽們近來加緊練習，要在當天帶著民眾一起水圳，同樣採收費制，相關訊息可洽關山休區賴小姐：089-814903。