長榮航勞資談判擇期再協商 機師工會：仍不排除罷工

桃園市機師工會理事長李信燕等人與長榮航空人事室副總經理普維屏等人再次協商。（記者陳昀攝）

2018-08-22 18:38

［記者陳昀／桃園報導］桃園市機師工會通過罷工投票，桃市府勞動局介入，今天邀集工會與長榮、華航協商，下午長榮部分不到2小時就結束，決定擇期再談，工會表示，雙方在勞動條件仍有認知落差，資方已釋出善意，但也表達準備時間不足，為此決定再給1星期時間，「仍不排除罷工行動」。

華航、長榮2家航空公司機師串連罷工，今天進入第3次關鍵談判，勞動局安排長榮、華航分別與下午及晚上協商，原本預計今天就能做出「罷工與否」結論，未料下午會議迅速結束，雙方決定擇期再談，也還未訂定下次開會時間。

桃園市機師工會理事長李信燕表示，會議幾乎是「還沒開始就結束」，因雙方就勞動條件的議題討論有認知落差，前2次會議的爭議項目也還沒完全達成共識，「資方也還沒準備好面對」。

李信燕說，資方已釋出善意，表達想解決、需要時間，但無法很快給出結論或提出解決方案，加上得通盤考量其他相關工會的想法，因此機師工會決定再給1星期時間，若下週還是沒有進度，不排除發動罷工。

她說，原本並不認為今天協商不成就要罷工，只是預期這是最後一次協商，但還是隨時做好罷工準備。

據了解，前2次開會雙方共識度不高，且對彼此也有防備心，但今天氣氛明顯比較緩和，願意繼續協商也讓勞動局「稍稍放心」。