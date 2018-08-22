台中大里又3例登革熱確診 全區列「登革熱高風險區」

大里區已有4位民眾確認感染本土登革熱，疑似出現群聚感染的東昇里「開心農場」，今天市府動員30多名清潔隊員全面噴藥，並封園30天。（記者陳建志攝）

2018-08-22 17:09

〔記者陳建志／台中報導〕登革熱疫情拉警報，大里區昨天1名婦人確診後，今天又有3位民眾確診感染本土登革熱，全區已列為「登革熱高風險區」，這4位民眾全都到過大里區東昇里的「開心農場」種菜，疑似出現群聚感染，衛福部疾病管制署、台中市政府衛生局、環保局今天再度動員30多人到菜園及附近全面噴藥，並呼籲最近曾到過菜園的民眾一旦出現發燒等症狀要立刻到醫院進行快篩檢查，並提醒將戶外容器積水倒掉，才是預防登革熱最有效的方法。

大里區一名68歲婦人因發燒多日就醫住院，昨天確認感染本土登革熱，另3位也是住在大里的民眾，也出現疑似登革熱症狀，經檢驗後，市府衛生局今天確認3人也都感染本土登革熱，分別是中新里57歲女性、東興里66歲男性、立德里39歲女性，4人雖分住大里不同里，但最近都曾到過大里東昇里東昇路和鐵路街間的「開心農場」。

為防止疫情擴散，市府環保局、衛生局和大里區公所，已連續兩天動員上百人到疑似出現群聚感染的東昇里「開心農場」清理積水容器，今天一大早，再度動員大里、霧峰、太平、烏日30多名清潔隊員，在菜園四周徹底消毒。

大里東昇里長陳進發表示，此處「開心農場」已經闢設多年，來此種菜的民眾遍布台中市多區，反而是里內民眾少，已連續3天清理菜園積水容器並噴藥，里內最近也會安排全面大消毒，請大家配合防疫；市議員李天生今天也到場關心，除要市府全力防止疫情擴散，也呼籲民眾配合清理積水容器，讓病媒蚊無法孳生，避免感染登革熱。

市府衛生局疾管科長湯澡瑛表示，這4位確診民眾3人住院治療、1人居家隔離，大里區並列為「登革熱高風險區」，疑似群聚感染的東昇里菜園，今天噴藥消毒後將封園30天，4位確診民眾住家附近50公尺也會進行噴藥消毒，呼籲近日有到過這個菜園的民眾，若出現發燒、肌肉酸痛等症狀，要立刻到大型醫院進行快篩檢查，若呈現陽性反應要立刻住院治療。

湯澡瑛也提醒，防治登革熱最有效的方法，是將戶外積水容器的水倒掉並洗乾淨，讓病媒蚊孑孓無法生長，提醒如經查核發現孳生登革熱病媒蚊幼蟲者，可依傳染病防治法開罰3千元至1萬5千元；如未依限期改善，可按次處罰，請勿以身試法。

市府衛生局也提醒，民眾被蚊子叮咬後，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫，也可至疾管署全球資訊網「預防登革熱專區」（https://www.cdc.gov.tw），或撥打免費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。