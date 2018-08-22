桃園好貼心 長者過馬路按鈕、綠燈就延長15秒

桃園市政府設置「行人觸動延長綠燈秒數號誌」裝置，讓行動不便者可從容過馬路。（交通局提供）

2018-08-22 19:00

［記者謝武雄／桃園報導］考量行動不便民眾或長者步行速度緩慢，過馬路常常會被卡在路中央進退不得，市府交通局在台北榮民總醫院桃園分院前的桃園區成功路三段路口設置「延長行人綠燈秒數」裝置，只要按鈕就可讓綠燈延長15秒，讓民眾有足夠時間從容通過馬路，未來也會陸續在中壢、新屋、龍潭等區設置該綠燈秒數延長裝置。

這套「行人觸動延長綠燈秒數號誌」裝置，目前也規劃在中壢區中壢高中前中央西路、三光路口，新屋區衛福部桃園醫院新屋分院前三民路、新福二路口，龍潭區敏盛醫院前中豐路設置，後續將視試辦成效評估推廣。

交通局長劉慶豐表示，醫院、學校周邊等路口是行人穿越時間需求較高的區域，以台北榮民總醫院桃園分院前成功路三段路口為例，綠燈時間25秒，一般民眾雖然有足夠時間穿越路口，但對就醫行動不便民眾及年長者，時間就不夠用，因此延長15秒後，過馬路時間達40秒，方便行動不便民眾及年長者。

劉慶豐也提醒「行人觸動延長綠燈秒數號誌」是要讓行動緩慢者、長者可以從容地通過馬路，請一般民眾切勿隨意按壓，以免影響民眾通行的權益。