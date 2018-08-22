921國家防災日健走太熱門 參加者要電腦抽籤

市政府將於9月16日舉辦國家防災日健走活動，現場熱鬧造勢。（記者吳俊鋒攝）

2018-08-22 18:05

〔記者吳俊鋒／台南報導〕為強化民眾地震時正確的避難觀念與應變能力，台南市政府結合健走舉辦921國家防災日宣導活動，下月中旬登場，目前已經逾2500人報名，由於太過踴躍，必須靠電腦抽籤選出參加者，顯見迴響之熱烈。

市政府災害防救辦公室參事侯俊彥表示，健走活動將於9月16日在台南都會公園登場，沿文華路二段經中華醫事科大，再沿仁德滯洪池折返，全程約10公里，名額為2000人，參加者可獲贈限量版T恤，以及摸彩券，獎品豐富。

侯俊彥說，報名截止時間為8月28日，由於有意參加者已逾2500人，將由電腦隨機抽出、公布；至於未中選的，當天也可到場健走，仍會贈送摸彩券，民眾不要錯過。

市政府今天在都會公園為健走活動造勢，以精彩的社區才藝表演助興，合辦單位國際獅子會300-D1區也到場協助宣傳，氣氛熱烈。

侯俊彥強調，台灣位於環太平洋地震帶，所造成的災害，無法事前預知、掌握，平時培養正確的避難觀念，並加強應變能力，相當重要。

9月16日活動當天，都會公園內還安排系列的防災宣導闖關活動，也歡迎毛小孩的家庭，帶著寵物一起參加健走。