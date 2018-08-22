社福團體結合在地農產 中秋禮盒走出新口味

原住民青年阿謙推薦自己在庇護工場做的紅藜蛋捲。（心路基金會提供）

2018-08-22 16:55

〔記者楊綿傑／台北報導〕許多人正在煩惱中秋節送禮問題，近年社福團體的禮盒也推陳出新，不僅在包裝設計上加入新意，也將食材結合在地小農，如心路基金會今年就推出「台灣紅藜蛋捲」，透過心智障礙青年用心製作，兼具食安與愛心，也提供給民眾多一種選擇。

心路基金會指出，市面上部分禮盒同質性較高，他們為加強區隔性跟在地印象，今年使用以原住民傳統農耕方式、人工採收、未使用農藥及生產調節劑，來自台東太麻里的紅藜作為原料，希望以獨特口味及健康訴求搶市。禮盒外觀為星空鐵盒，以「星空，幫迷失的人找路」為設計意象。

而紅藜蛋捲則是由庇護工場的心智障礙青年製作，有著原住民血統的自閉症青年阿謙，對於紅藜特別興奮，因為這是他熟悉的食材，包起蛋捲來他也格外賣力。雖然外界對於自閉症總認為缺乏彈性、難以溝通，但是只要能夠引導他們用對方法，事情都能有條不紊被完成。

心路基金會也號召民眾一起肯定心智障礙青年製作的禮盒，畢竟這是他們展現一技之長、有穩定收入的重要途徑，友善的工作環境也能進一步促進他們建立自己的生活圈，不容易被社會誤解所排斥，也能成為家庭的支柱。