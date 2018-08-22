秋天腳步近了 快來學按摩飲食養生法！

郭綜合醫院中醫科主治醫師林士堯（左蹲者）示範適合秋天養生的穴位按摩法。（記者王俊忠攝）

2018-08-22 16:56

〔記者王俊忠／台南報導〕夏末秋初來臨，在多雨的天氣變化、冷熱無常，郭綜合醫院中醫科主治醫師林士堯走進社區辦醫療健康講座、談秋天養生法，他提醒民眾在秋天要收斂多靜、注意溫差變化、隨時補充水分，避免感冒，同時指導適合秋天養生的特定穴位按摩及飲食。

林士堯表示，秋季一到，涼意出現、易出現秋燥，會有皮膚乾燥、過敏搔癢、泛紅脫屑甚至喉嚨乾痛，排便乾硬及手足心熱等現象，在秋高氣爽時節要注意溫差變化、隨時補充水分，使散熱順暢，小心感冒。他示範內關、足三里、天樞、中脘等穴位按摩，分別具有和胃、寛胸、止嘔、調理脾胃、和腸消滯、清熱化溼、疏調大腸、消食等作用，聽眾深感興趣，爭相學習穴位按摩。

林士堯提出秋天養生心法說道，秋季要早睡早起，思想安寧、氣要平和，不要想太多，少用手機，減少煩惱，如不能平和會影響身體氣的流動，收斂心神、氣要收斂，使秋氣平，也就是要靜。

林醫師指出，四季氣候變化，人類衍生出「春生、夏長、秋收、冬藏」最佳生存模式，秋天易有肺部與腸胃道疾病，建議秋季適合食用滋陰潤燥類食物，如胡麻、蜂蜜、白木耳、水梨、百合、山藥；少辛多酸類如蘋果、葡萄、柚子、檸檬等，要避免油炸辛辣食物。

秋節到都會吃月餅，因月餅高油、高糖份，林士堯提醒糖尿病、高血脂、高血壓三高患者應淺嚐，勿吃月餅同時配喝含糖飲料；烤肉同樣勿多吃、不宜吃後就躺臥。若月餅、烤肉等油膩食物吃太多肚子脹、不舒服，冰冷飲料造成肚子痛怎麽辦？他也提供去油解膩好幫手－山楂烏梅汁，烏梅可生津止渴、益精開胃；山楂可消食行結氣、健胃；陳皮理氣健脾；黑棘較回甘；甘草調和脾胃，是去油膩的最佳飲料。