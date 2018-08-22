緬甸女童先天眼耳臉部異常 接受企業援助來台「變臉」

2018-08-22 17:27

〔記者蘇孟娟／台中報導〕來自緬甸的11歲女童「小勒」因罹患眼、耳、脊椎發育異常徵候群，眼睛弱視，耳朵畸型，下巴往後縮，出現睡眠呼吸中止症等，獲中國醫藥大學附設醫院與台商寶成國際集團合作的「一國一援助」國際醫療援助來台，將接愛二階段醫療，重建外耳及右臉等，協助她「變臉」擁抱新生，面對能來台接受醫療，小勒及媽媽均說「謝謝台灣」。

中國附醫副院長楊麗慧說，寶成國際集團慷慨捐助300萬元醫療費用，助小勒來台到中國附醫接受跨專科團隊治療；寶成國際集團董事長詹陸銘說，寶成目前在緬甸設廠，擁有5138位員工，這次與中國附醫合作啟動國際醫療援助，盼整合醫療、企業和慈善的力量，在國際人道議題上做出貢獻。

中國附醫國際醫療中心院長陳宏基指出，小勒罹患的是「眼、耳、脊椎發育異常徵候群」，屬基因及染色體異常，發生率約5萬分之1，小勒右眼有類上皮囊腫，會拉扯角膜曲度改變，因此小勒已有700度閃光，因此併發弱視，右眼視力約0.4。

他指出，小勒的醫療計畫預計分2階段，召集耳鼻喉科、眼科、神經外科、整形外科、胸腔外科、骨科、3D列印醫療研發中心等跨專科協助，包括協助切除眼睛的囊腫，減緩視力弱化；另會利用3D列印助重建右耳外觀，另小勒需植入電子耳改善右耳聽力。

此外，因小勒的右臉顏面骨及下顎骨均發育遲緩，比左臉小，預計等3年後再進行重建手術；至於脊椎發育情況目前還好，沒有明顯脊椎側彎，未來須再追蹤以了解是否對內臟造成負擔。

對於能來台接受醫療，小勒的母親很開心，小勒原本也十分期待來台接受治療，只是抵台後就接受連續檢查，心情略有不開心，但仍說謝謝台灣，媽媽代她說，若完成所有的治療後，她想快點去學校上學，上她最愛的游泳課。