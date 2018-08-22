宜蘭縣國中小餘裕空間 粗估可設置千間教室

縣府粗估，縣內100間國中小餘裕空間，可設置千間教室。（記者林敬倫攝）

2018-08-22 17:20

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣政府將興中國中餘裕空間移撥給華德福使用的政策因外界反彈喊卡，不過，縣府仍盤點縣內100間國中小餘裕空間，粗估有千間教室將妥善運用；另外，縣府昨也針對將議處興中國中校長李俊緯發表聲明，強調李俊緯以縣議會依地制法無拘束力的決議抗命，將依違反公務員服務法議處。

宜蘭縣少子化問題日趨嚴重，縣內國中小的空教室也越來越多，依據縣政府的盤點，106學年度全縣國中有35間空教室，國小有67間，還有6間廢校國小，這些空間為了避免荒廢，都急需活化再利用。

107學年度即將與暑假結束後到來，縣府為更確實活化縣內國中小餘裕空間，已啟動全縣100所國中小餘裕空間的盤點與調查，除要求各校回報，縣府也將派員到各訪視確認，預計相關作業能在10月20日前完成。

根據全縣100所國中小回報的空間，縣府依據教育部訂定的國民中小學設備基準相關規定推算，所有餘裕空間共可設置千間教室；教育處指出，學校回報的資料，有些空間確實閒置，沒再使用，有些則是低度使用，將再派員實地到各校盤點，依據各校發展特色來評估，確認這些空間確實可供活化使用。

教育處表示，根據過去經驗，經過實地盤點後，縣內可供活化使用的空間，約只剩下100間教室左右，縣府打算提供這些空間，讓民眾申請使用，例如作為托嬰中心及非營利幼兒園等。

另外，打算清點五結鄉興中國中餘裕空間給華德福的事件，引發外界強烈質疑，縣府決定議處校長李俊緯，仍受外界頗有微詞，縣府做再發聲明，強調李函文上級機關抗命，只憑藉縣議會依地制法規定無拘束力的決議，不確實清點校內餘裕空間，將依違反公務員服務法議處。