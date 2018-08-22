汰換老舊烏賊車遭批 李應元：專案輔導弱勢車主

2018-08-22 16:44

〔記者楊綿傑／台北報導〕政府為改善空污，目標鎖定移動污染源，從汰換老舊烏賊車下手，不過相關措施遭到外界誤解，環保署長李應元今親上火線說明，他除了重申維護空氣品質及民眾健康的決心，也表示針對弱勢車主將提供專案輔導，而空品維護區的劃設則將與地方進行討論，對於烏賊車的攔檢地點也會公開宣布，他並呼籲有心人士勿以此擾亂社會秩序。烏賊車

車主非常在意的補助部分，目前已有包括報廢獎勵、貨物稅減免、信用擔保及利息補貼等，但李應元仍表示，弱勢車主有困難，可以撥打環保署專線電話（02）23117722轉6303、6307、6311及6316等，環保署將視情況提出多元輔導方案，以減輕車主的負擔。而1至3期大型柴油車排放標準部分，環保署則會考量分階段實施，優先處理25年以上的一期車。

在劃設空品維護區方面，李應元解釋，依據空污法第40條精神，必然是因地制宜的，例如花東地區空品較好，大範圍的必要性就較低，可能就是特定範圍，例如對孩童有影響的學校、對老人或病患有影響的醫院等。後續將於1個月內邀集地方環保局討論劃設的SOP，將困難、特殊性都表達，也會辦理公聽會讓利害關係人參與提出意見。

至於路邊攔查可能有相當危險性，李應元說，環保署會請地方環保局與交通及警察部門討論，考量車輛行車及稽查人員安全，公布欄檢地點，並邀集柴油車公會、製造廠及引擎專家檢討現行踏踩油門的檢驗方法。防制空污是否退縮？李應元則回應，這是以光明正大方式跟業者及駕駛宣導改善空氣品質決心。