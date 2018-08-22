爭取20多年 福林路終將拓寬

2018-08-22 15:28

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市西屯區福林路從台灣大道到福科路口寬度30公尺，但福科路至西屯路段僅剩6至8公尺，地方爭取拓寬多年，台中市政府終於在今年7月完成福林路拓寬工程用地徵收程序，並與工程得標廠商議約完成，即將進場動工。

市議員陳淑華議員指出，福林路拓寬工程是居民20多年來殷殷期盼的事情，她從2002年擔任議員以來，就全力推動此案案，2003年至2007年，市府兩度拓寬、開闢福林路，但只有從台灣大道通到福科路，還留有福科路至西屯路之間沒有拓寬。

陳淑華表示，中部科學園區開發完成後，因福林路可以通中科園區到大雅，向南銜接台灣大道，許多中科上班族走福林路通勤，中科電子廠大型物流運輸車輛也會利用福林路經台灣大道上高速公路，因此，打通福林路效益很大，這項建設也是西屯區所有議員的共識。

建設局則指出，市府在2016年底確定開闢計畫，隨即著手辦理相關作業；2017年3、4月起辦理福林路拓寬工程用地協議價購程序，而後向內政部申報用地徵收，今年7月終於完成用地徵收程序，取得福林路拓寬工程用地，而拓寬工程在今年6月招標，目前已與得標廠商議約完成，即將進場動工，工期為180個日曆天，未來工程完工後，將有助改善中科附近、西屯區溪西地區交通。