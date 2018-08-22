大肚華山路已龜裂嚴重 市府：已發包

大肚華山路已龜裂嚴重，居民希望市府趕快鋪路（記者蘇金鳳攝）

2018-08-22 15:49

〔記者蘇金鳳／台中報導〕大肚華山路已成為有藍色公路的華南路替代道路，車流量大，長久下來，下坡路段龜裂嚴重，加上近來台中市時常降下大雨，因此沖刷出碎石子，造成機車容易打滑，駕駛呼籲市府趕快修復，因為屬於龜裂的山坡地路面比平地更危險。

建設局第四工程大隊指出，華山路的路平，已編列相關預算，已準備發包工程，會在10月年底前可以替華山路進行全段的路平。

大肚區華山路與華南路相近，很多車輛因華南路上有許多車輛暫停賞風景，因此改走華山路，而華山路是許多大肚區居民前往台中工業區上班的通勤山路，是非常重要的道路。

由於車流輛相當大，除了常有大型車行走，加上年久失修，下坡路段已龜裂嚴重，嚴重影響用路人的安全，而近日常有急降雨，讓原本龜裂的道路被強烈雨勢沖刷出許多碎石塊，散落在路面上，對於機車騎士來說更加危險，稍有不慎就會打滑摔倒。

市議員陳世凱表示，許多大肚居民在晚上下班回家時，為了避免與華南路的運動民眾發生意外，大多都會選擇改走華山路，但華山路的下坡路況極差，夜間行車更是危險，過去已多次向市政府反映該路段的路平需求，希望給大肚人一條平坦又平安的回家路。