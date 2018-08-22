廢棄香蕉皮再利用 研發保濕面膜

弘光科大民創學院院長林麗雲用香蕉皮製作面膜，技術將技轉給廠商。（記者張軒哲攝）

2018-08-22 15:26

〔記者張軒哲／台中報導〕廢棄香蕉皮受青睞！弘光科大民生創新學院院長林麗雲為提高水果全方位運用價值，從文獻中得知香蕉皮含有多酚及美白效果，經過近４個月研發與試驗後，開發出全新的香蕉面膜，不僅可以保濕又能美白，產品已經技轉給廠商，未來將會在市場上販售。

林麗雲表示，提高香蕉經濟價值的計畫申請到農糧署補助，著手開發香蕉加工利用，把香蕉的果肉拿來做果乾、餡料，就連剝下來的香蕉皮也沒有浪費，「因為摸起來滑滑的，含有不少的多醣體，香蕉皮有多酚，是很好的保養品原料，和助理及其團隊試著研發面膜。

助理黃柏彰指出，香蕉果皮使用熱萃的方式萃取多醣體、多酚等成分，萃取完成後要先進行細胞毒性測試，看看濃度要調製到多少才不會傷害細胞，然後加入配方調製，再做第二次細胞測試、保濕測試，最後才成功地做成香蕉面膜。

黃柏彰說，面膜製作完成後，實驗室人員與廠商都至少進行了４次的人體試驗，發現使用後美白、保濕的效果不錯。剛開始實驗時浪費的不少耗材，尤其開發初期香蕉價錢價高，一公斤就要30至40元，研發過程至少用了100多公斤香蕉，5公斤的香蕉皮只能做出200㏄的香蕉萃取液。

林麗雲強調，目前使用熱萃取的方式，一旦香蕉皮氧化變黑，效果便會不好，因此，還在繼績開發更好的技術，嘗試改用冷萃取的方式，比較看看。另外，持續開發乳液，技術將全部轉移給合作廠商量產。面膜開發出來後，拿給蕉農試用，發現蕉農在太陽下工作曬得皮膚黝黑，使用後確實有達到保濕、美白效果。