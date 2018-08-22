照明燈具加智慧推車 可在大賣場中幫你導航

推車上的綠色盒子，就是可視光定位裝置，一旁的手機即可為民眾導航，並秀出產品介紹。（記者詹士弘攝）

2018-08-22 15:16

〔記者詹士弘／雲林報導〕你會不會在大賣場中迷失方向或者找不到想買的東西？雲科大的新發明可解決這個困擾。透過天花板上的智慧照明及智慧手推車，搭配手機下載APP，不僅可發揮導航功能，消費者也能即時收到商品介紹資訊、廣告及折扣推播，賣場也能同步了解商品熱門度。

電子系副教授薛雅韾表示，智慧LED照明與大賣場智慧手推車系統經遺5年研發，已是成熟可任賴的系統，採用可視光通訊技術，讓賣場的照明不只是單純的照明，更具備定位與傳輸資訊的功能。賣場的智慧手推車裝置可視光定位裝置，並搭配手機APP，不僅可讓使用者在大賣場內導航，尋找自己想採買商品的位置，大賣場的管理端也可從人流資料知道商品的熱門度，空間擁擠度等資訊。

薛雅韾強調，藉由定位資訊，賣場也能傳送消費者附近的商品資訊到手機上，內容包括產品介紹、廣告及折扣資訊，消費者也能更進一步搜尋商品的產銷履歷等資訊。

薛雅韾說，雲科大的這項技術，能讓LED照明燈具有智慧化功能，當室內公共場域一開始就具備智慧功能，就不用額外再加裝其他無線裝置去達到室內定位功能，且燈具的價格並不會比一般的LED昂貴。