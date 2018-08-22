烏龍標線誤導機車開罰 馬虎裁決逕依google街景圖續罰

台東市興安路二段在新興路口前慢車道路面劃有左轉標線，騎士左轉被開罰後申訴，警方竟從google截取錯誤路口標誌函復台東監理站，繼續開罰。（記者黃明堂攝）

2018-08-22 15:44

［記者黃明堂／台東報導］台東火車站前的興安路口設有機車兩段式左轉標誌，卻劃設左轉地面標線，很多機車直接左轉遭開罰，一位騎士申訴後，警方竟逕依google取街景圖，還錯截不相干標誌，台東監理站未詳查，裁決騎士該罰。

交通組暫停此路段違規左轉取締

交通組今天到此路口勘查後說明，慢車道路面的左轉標線是劃給汽車看的，並非劃錯，但未特別標明，確實可能讓騎士錯判，交通單位將會勘改善，在此之前，暫停此路段違規左轉取締。

台東火車站前新興路與興安路二段交叉口，近日有警加強取締機車未兩段式左轉，很多機車都直接左轉進入車站，通通被在地台東分局南王派出所警員攔罰。不過，被罰騎士指慢車道路面劃有左轉箭頭標線，縣警局交通隊認為左轉標線是錯誤劃設，但路口設有「機車兩段式左轉」標誌，所以直接左轉仍應開罰。

被罰騎士不服，向台東監理站申訴，並陳述是被路面左轉標線誤導，要求撤罰。不過，近日被收到裁決書及函復，認定違規行為屬實，裁罰600元。

騎士檢視台東警分局函復台東監理站的兩張路口照片，發現圖片根本是從google地圖擷取，更誇張的是，兩張照片都擷到同路口的其它方位標誌，都非他行車方向應遵循的兩段式左轉標誌，台東監理站不查，就據以裁決。

他說，他是從興安路二段依循左轉標線直接左轉進新興路，警在新興路攔罰，但警函復監理站的勘驗圖片，是同路口其它方向的標誌，與他的騎車方向不相干，且取錯路線，就不會看到錯劃的慢車道左轉標線，卻被警方拿來舉証。

騎士進入google地圖查看，該路口旁有處剛板模的建築工地，今天現狀已是一棟漂亮旅店，推斷google畫面至少是一年前，痛批：「警察有時間常來這開罰單，竟然沒時間為人民權益來實際勘查」，也認為台東監理站裁決過程馬虎輕率。

這位騎士痛批公務機關「烏龍在先、馬虎在後」，草率漠視人民權益，決定尋行政訴訟維護公道。

台東監理站站長周志昌表示，通常裁決只會根據罰單內容來印列，會尊重警方的認定，如果行為人不服裁決，可以尋求行政訴訟；台東警分局交通組對於採用google圖片舉証是否適宜一事回應：「使用google圖片只是參考用」！並說明現況與google上差異不大。

台東市興安路二段與新興路口因標線與標誌矛盾，衍生爭議，警方暫停該路口的違規左轉取締，待改善後再執行。（記者黃明堂攝）