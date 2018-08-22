竹市2018原住民聯合祭典14族週六齊聚同歡樂

新竹市原住民聯合祭典週末在北大公園舉行，市府邀請市民與原住民同歡。（記者洪美秀攝）

2018-08-22 15:10

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市2018原住民族聯合祭典活動本週六上午10點在竹市北大公園舉行，副市長沈慧虹今天表示，一年一度的聯合祭典是原住民文化傳承重要活動，邀請市民也來參與，透過歌聲、舞蹈和傳統儀式，認識原住民文化與傳承精神。

沈慧虹說，設籍竹市的原住民超過4000人，實際上有更多原住民住在竹市，且有14個不同原住民族群，雖然原住民無法常回鄉參加祭典，市府舉辦聯合祭典，希望讓原住民來參與，找回原鄉的文化與記憶，達到族群尊重與包容。

市府民政處表示，竹市原住民學生學用費從1000元提高到1500元、且編印專屬原住民的福利手冊、且辦理原住民各項技藝學習、設置長者文化健康站，希望讓原住民族人過好生活。

另外，市府也規劃在那魯灣聚落設置原住民文化產業園區， 去年向營建署爭取1800萬元經費，今年再向原民會爭取到2500萬經費，希望原住民文化產業園區的設置，傳承發揚原住民文化，成為竹市17公里自行車道的觀光亮點。

民政處表示，當天有原住民各族群精彩的樂舞表演，還有趣味競賽和風味餐及歌唱比賽，邀請市民一起來參加。