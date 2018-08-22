桃山瀑布保育有成蝙蝠種類多、黃喉貂現蹤

2018-08-22 15:12

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕雪霸國家公園管理處今年度進行資源調查，整理初步成果時發現，於武陵桃山瀑布周邊記錄到多筆蝙蝠資料，以及因獵捕山羌被稱為「羌仔虎」的保育類動物黃喉貂，讓雪管處大為振奮，將持續監測武陵四秀地區是否為黃喉貂重要的生存棲所。

雪管處表示，今年度在七家灣溪濕地保護區範圍內的武陵四秀線登山步道沿線調查生態資源，並架設數位型的紅外線自動相機希望收集野生動物活動畫面。

雪管處整理資料時發現，桃山瀑布周遭記錄多種野生哺乳動物，其中包含13種翼手目的蝙蝠，約佔台灣蝙蝠種類的3分之1，其中有東方寬耳蝠、山家蝠、堀川氏棕蝠、長尾鼠耳蝠、華南水鼠耳蝠與臺灣管鼻蝠等。而桃山瀑布下游七家灣溪正是櫻花鈎吻鮭棲地，足見地區的豐富生態。

另外，在武陵四秀線的新達山屋及桃山山屋周邊，記錄到多張黃喉貂的影像，讓人振奮。雪管處表示，黃喉貂胸前毛髮宛若金黃色圍巾，尾巴長又黑，多分布在2000公尺以上的山區，以肉食為主。

以往傳聞黃喉貂會結群追捕山羌，又名「羌仔虎」，是難得一見的保育類野生動物。雪管處更在超過海拔3000公尺高山捕捉到白鼻心身影，扭轉以往認為白鼻心多在中低海拔活動的印象，原來白鼻心也會在3000公尺的高山出沒。