保全業性平勞檢 7業者違規1家開罰10萬元

新北市勞工局今天（22）日公布保全業性別工作平等法專案檢查結果，中騰保全（股）公司對於女性員工懷孕未滿3個月的流產假給予全薪，優於現行勞動法令規定。（勞工局提供）

2018-08-22 15:19

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市勞工局今天（22）日公布保全業性別工作平等法專案檢查結果，共稽查20家事業單位，其中騰安保全（股）有限公司未訂定性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法，遭裁處10萬元，目前提起行政救濟；其餘有6家業者違反規定，經勞工局發函通知，皆已完成改善。

勞工局表示，此次檢查違規項目中，以未依性別平等工作法第23條規定，提供哺集乳室、托兒設施或措施的比例最高，總計有7家業者違規；其次有1家業者未依法訂定性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法。

勞工局指出，透過專案檢查發現，部分企業提供優於法規規定的友善措施，例如忠華保全事業（股）公司針對女性員工每月1日的生理假給予全薪，優於性別平等工作法減半發給的規定；此外，中騰保全（股）公司對於女性員工懷孕未滿3個月的流產假給予全薪，也優於現行勞動法令規定，展現對女性職員在職場的友善態度。

勞工局強調，未來將針對以往違法比率較高的行業啟動專案檢查，並持續辦理法令宣導，增進雇主對於性別平等工作法的了解，建構友善職場環境，維護勞工權益。