高市15條幹線公車尖峰班距 縮短為10-15分鐘

2018-08-22 15:02

〔記者葛祐豪／高雄報導〕為降低民眾候車時間，高雄市交通局今天宣布，將15條幹線公車的班距，縮短為平日尖峰10至15分鐘，離峰20至25分鐘，預計8月底前調整完成。

高雄市目前共有15條幹線公車，包括：50五福幹線、60覺民科工幹線、70三多幹線、88建國幹線、90民族幹線、92自由幹線、205中華幹線、217新昌幹線、環狀168東、環狀168西、紅10五甲幹線、紅18一心幹線、紅30建工幹線、紅33明誠幹線、橘12鳳青幹線。

這15條幹線公車的班距，約為平日尖峰20分鐘以上、離峰30分鐘以上，不少民眾反映等公車的時間太久。

交通局說，經檢視15條幹線公車，除了60覺民科工幹線、橘12鳳青幹線、紅18一心幹線等3條幹線公車外，其餘12條幹線，確實有部份班距過長情形，因此進行班距檢討。

為縮短民眾候車時間，高雄市交通局今天宣布，已協調客運業者，配合縮短班距為平日尖峰班距10-15分鐘，離峰班距20-25分鐘。

目前客運業者已陸續調整70三多幹線、88建國幹線、90民族幹線、92自由幹線、205中華幹線、紅10五甲幹線、紅30建工幹線、紅33明誠幹線等7條幹線的平日時刻表，其餘幹線預計於今年8月底前調整完成。