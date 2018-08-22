疫病》本土登革熱再增6例 新北市、台中市群聚感染

衛生單位人員在台中市某菜園發現帶有孑孓陽性的容器。（疾管署提供）

2018-08-22 14:57

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署公布國內再增6例本土登革熱，分別為新北市、台中市各3例，其中，新北市疫情仍與瓊林里群聚感染事件有關，台中市則為1起群聚感染事件，兩者均涉及菜園活動史，提醒民眾要特別注意。

疾管署表示，昨日公布大里區確診1名本土登革熱，另有3名疑似個案檢驗中，今日結果出爐均確診，分別為2女1男，年齡介於30多歲至60多歲，3人於8月11日至15日陸續發病後就醫，都有東昇里「開心農場」活動史，研判此為1起群聚事件，連同昨日確診病例，共計4名患者。

至於新北市新增3名病例，疾管署指出，均位於新莊區，分別為2男1女，年齡介於50多歲至60多歲，居住於瓊林里、西盛里、四維里，3人於8月18日、19日發病後就醫，西盛里、四維里個案發病前曾有瓊林里某有機菜園活動史，瓊林里個案住家也鄰近該菜園，研判疫情與瓊林里群聚感染事件相關。目前2人住院治療、1人在家休養。

因應登革熱疫情，疾管署已制定「登革熱高風險場域：都會區菜園果園管理指引」提供各縣市政府衛生局，請各縣市針對曾查獲有斑蚊孑孓孳生的菜園或果園，以及分租給大眾使用的市民農園、農場等高風險園區加強輔導與巡查，避免成為都會區的疫情熱點。

另外，疾管署也提醒，民眾應將農園儲水容器確實加蓋密合或覆蓋細紗網，並留意蓋子不能積水、細紗網有拉平且無下垂於水中，避免成為孑孓孳生的死角。因容器數量越少，越容易巡查管理，建議農園應使用容積較大的容器，例如50公升以上的有蓋儲料桶集中儲水，不要各自使用小型家用水桶或澆水器儲水，否則恐潛藏病媒孳生源。

今國內共計28例本土登革熱，包含新北市16例、均為新莊區，以及台中市6例、台北市及嘉義縣各2例、桃園市及高雄市各1例。