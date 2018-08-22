文山溫泉開放無望 正式走入歷史

深受遊客歡迎的「文山溫泉遊憩區」正式走入歷史。（記者王峻祺攝）

2018-08-22 14:43

［記者王峻祺／花蓮報導］太魯閣國家公園管理處去年行文林務局不再續租轄內「文山溫泉」，並預計年底前清除所有人工設施後歸還，深受遊客歡迎的「文山溫泉遊憩區」正式走入歷史。花蓮林區管理處長楊瑞芬表示，文山溫泉仍屬具歷史意義的自然資源，但非國家公園內唯一的旅遊選項，將協助太管處進行更多觀光資源盤點。

陸續「回復原有野溪溫泉樣貌」的文山溫泉，土地因屬林班地，過去由太管處向林務局承租，作為開發遊憩區使用，2005年的一場落石意外，造成遊客1死7傷後，太管處即將文山溫泉封閉。

意外發生後，太管處因十多年來未曾「合法」開放文山溫泉，飽受遊客及觀光業者罵名，更遭抨擊「行政怠惰」，去年行文林務局不再續租，並決定於年底前打掉水泥溫泉池、下溪的水泥階梯及鐵扶手、木造步道等，等同正式對外宣告文山溫泉即將走入歷史。

太管處副處長張登文說，文山溫泉雖不再租用、也不開放提供遊憩使用，但仍在國家公園境內，地目為遊憩區，並非生態管制區，未來「溫泉吊橋」及原有文山綠水步道設施均會保留，開放區域只到溫泉吊橋的橋頭，內部禁止進入。

花蓮林區管理處長楊瑞芬說，文山溫泉位於國家公園範圍內，由太管處依國家公園法分區進行經營管理，太管處基於安全考量及受限法規不得開發，因不再開發而調整承租範圍，花蓮林管處配合並予以尊重。

她強調，文山溫泉資源仍屬具歷史意義的自然資源，政府基於對民眾的生命安全，有責任防範在先，文山溫泉非唯一旅遊選項，將協助太管處進行資源盤點，並建議遊客分流至安全景點，共同加強宣導，提供更安全的遊憩空間。

文山溫泉位在立霧溪支流大沙溪河床上，溫泉出水口隱藏於岸邊的大理石岩縫，溫度高達47度Ｃ，屬鹼性碳酸泉，原為野溪溫泉，太管處在2001年底完成2處溫泉池後，深受遊客歡迎，每年約有40萬人次造訪。