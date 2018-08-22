日人解不開的保險櫃他不到50分解決 台鎖匠：小學等級不困難

台灣鎖匠達人吳坤浩，花不到50分鐘就解開日本人打不開的保險櫃，他笑說，這座櫃子對他而言只是小學等級，並不困難。（記者張議晨攝）

2018-08-22 14:23

〔記者張議晨／宜蘭報導〕冬山鄉有座百年保險櫃，日本解鎖達人挑戰3次卻鎩羽而歸，最後是由台灣鎖匠吳坤浩挑戰成功，連公所人員都讚他是另類「台灣之光」；他笑說，他解鎖過各種保險櫃，冬山鄉這座對他而言是「小學」等級，並不困難。

到冬山鄉嘗試解開百年保險櫃的解鎖達人，在日本有「沒有他解不開的鎖」的稱號，來台挑戰3座保險櫃，成功解開嘉義、新竹市兩座，唯獨在冬山鄉踢到鐵板。

16、17兩天日本解鎖達人到冬山鄉挑戰，17日離開前認為已完成4分之3，有信心在他離台前解鎖，昨上午8時第3度挑戰，但中午前仍未成功，只能失望而回。

68歲的吳坤浩，31歲就投入保險櫃、金庫服務，目前在台北通化街經營金庫服務中心，曾將立法院上鎖的日製保險櫃順利打開，解鎖各種保險櫃，在他手中最困難的保險櫃，也僅耗時3天就順利解開。

他解釋，日治時期留下的保險櫃，常見款式為25個假名組合成3道密碼鎖，光密碼組合就有1萬5000多種，但密碼鎖開鎖並不困難，經驗老道的師傅，憑手感都能逐一破解開鎖。

今上午8點半，吳坤浩抵達冬山鄉公所，拿出簡單幾樣工具後開始上工，包含鑰匙鎖、密碼鎖以及保險櫃內的第2層鎖，3道鎖他用不到50分就成功解開。

吳坤浩笑說，他從事解鎖工作已有39年，來台解鎖的日本人，年紀僅40歲上下，也就是他從事鎖匠時，對方應該僅1、2歲，他的經驗當然一定多出很多，「輸給我應該沒什麼好氣餒的」。

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