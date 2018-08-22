白堊節活動26日登場 300份木瓜粽與鮮筍羹大放送

2018-08-22 14:34

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南左鎮以月世界景觀著稱，二寮的日出與雲海，遠近馳名，化石採集更是自然史精彩的一頁，區公所加以整合，將舉辦白堊節活動，包含農特產展售、風味料理、體驗行程…等，還有各300份的木瓜粽與鮮筍羹大請客，熱鬧推廣地方特色。

白堊節產業文化活動將於本月26日登場，在台20線旁的農會驛站舉行，公所今天熱鬧造勢，區長李佳隆邀請各界，把握暑假最後的週休，一起來感受左鎮之美。

今年的白堊節，整合了轄內的左中、公舘、澄山、內睦、光榮等社區，以及菜寮溪產業觀光協會等團體，推出風味料理與特色體驗來攬客。

社區的風味料理有鮮筍、草仔粿、木瓜粽、月桃凍、薑黃豬肉、南瓜湯圓、土雞茶葉蛋、香蕉排骨湯、葛鬱金咖哩麵...等，琳瑯滿目。

李佳隆說，活動當天有芒果、香蕉、薑黃、破布子、麻竹筍、葛鬱金…等農特產品展售，現場也安排才藝表演助興，公所今年也推出橘、藍、綠3條路線的輕旅行。

這3種輕旅行，分別是左鎮農會的橘色幹線，主打產業文化體驗，包含採果、撿化石、手作點心、筍醬加工，以及月世界風光巡禮等。

另外則是菜寮溪產業觀光協會的藍色幹線，為認識西拉雅文化的尋寶遊戲，寓教於樂，還有公舘社區的綠色幹線，主打日月同遊部落之旅。

李佳隆強調，左鎮的泥岩石質土，形成了半面山、深谷、曲流、斷崖等地貌，月世界更是珍貴的大型自然教室，白堊節值得親子共襄盛舉。