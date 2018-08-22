衛武營開幕季 創作鬼才羅伯‧勒帕吉首度登台演出《887》

衛武營國家藝術文化中心開幕季推出《887》，由被譽為當代達文西的創作鬼才的羅伯‧勒帕吉首度登台表演。（ELABBE，衛武營國家藝術文化中心提供）

2018-08-22 13:28

〔記者陳文嬋／高雄報導〕衛武營國家藝術文化中心開幕季推出《887》，由被譽為當代達文西的創作鬼才的羅伯‧勒帕吉將首度登台表演，結合電影與多媒體的高科技藝術，帶來自編自導自演的鉅作，這也是他最後一次登台演出，之後將交棒給別人演出。

衛武營表示，羅伯‧勒帕吉身兼電影、劇場、歌劇導演、演員、舞台設計等多重角色，被譽為「多媒體劇場」導演，台灣對他的作品向來不陌生，《安徒生計畫》、《眾生喧嘩》與《癮迷》來台演出時，皆創下絕佳口碑，他的電影也曾在台北電影節以專題方式呈現。

衛武營指出，羅伯‧勒帕吉不僅玩弄高科技，而是透過各種不同媒介，包含聲音、投影、皮影、偶戲、歌劇、脫口秀等各種不同元素，與演員及民眾互動，去述說一個故事，讓民眾跟著他布下每一條線索，帶入自己的情感，再帶出劇場空間外成為每一個人生的養分。

今年衛武營開幕季帶來羅伯‧勒帕吉首度登台作品《887》，將回歸到他自身童年記憶，自編自導自演，將幼時成長的魁北克市莫瑞大道887號這棟平凡公寓，變成一個個藏滿各個記憶的寶盒，用各種不同視角探索回憶中的場景，是當局者也是旁觀者，當下正面迎擊又彷彿從空中俯瞰回憶，帶民眾進入他的過去與現在，也讓觀眾將自己的每一個曾經拿出來好好回味一番。

衛武營表示，台灣觀眾對他不陌生，每次演出讓民眾回味再三，討論這些場景是怎麼辦到，那些角度是如何呈現，但更多的是，在觀看者的心中，彷彿有一道門被開啟，那些以為曾經或永遠無法到達的世界，在他的世界中被實現了。