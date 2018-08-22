新北市蛋黃酥節 週末市民廣場登場

2018新北市蛋黃酥節決賽將於8月26日在新北市市民廣場登場，民眾可現場免費試吃蛋黃酥。（記者陳心瑜攝）

2018-08-22 13:09

〔記者陳心瑜／新北報導〕2018新北市蛋黃酥節決賽將於8月26日在新北市市民廣場登場，民眾可現場免費試吃蛋黃酥，投票選出「經典蛋黃酥組」以及「創意蛋黃酥組」前三名店家；還有限量5元蛋黃酥、1元蛋黃酥限時搶購，還有完成彈珠台遊戲免費換蛋黃酥活動，邀民眾大啖蛋黃酥。

新北市政府經濟發展局長張峯源表示，新北市積極協助糕餅產業轉型升級與拓展市場，連續8年舉辦蛋黃酥節，讓蛋黃酥不只是中秋伴手禮，更成新北市代表性美食。

新北市糕餅商業同業公會理事長吳永茂表示，蛋黃酥評選分為「經典蛋黃酥組」以及「創意蛋黃酥組」，初賽約有90組業者報名，經過專家評選，各選出12組，現場提供民眾試吃、投票，各選出前三名。

經發局表示，活動當天除蛋黃酥展售外，現場將有免費試吃票選人氣獎、限量5元蛋黃酥大放送400盒，1元蛋黃酥禮盒20盒限時搶購，以及完成彈珠檯指定挑戰換免費蛋黃酥等活動。

吳永茂表示，糕餅產業年產值高達約20億，去年度的蛋黃酥競賽幫助參賽業者提升業績超過3成，也幫助新北市糕餅業者創造超過億元的商機。

吳永茂說，入選的24款蛋黃酥都是足以代表今年蛋黃酥節的優秀產品，經典組蛋黃綿密、內餡和酥皮比例完美；而創意組有香蕉、草莓和金桔等特殊造型蛋黃酥外，也有呼應中秋節主題的兔子造型蛋黃酥，以及向知名動漫畫致敬的籃球造型蛋黃酥及惡魔果實蛋黃酥等。