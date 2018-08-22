推眷村民宿 高市府協助申請者取得合法登記

2018-08-22 13:02

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市府今年六月推出進化版「以住代護．眷村民宿」計畫，邀請對眷村有熱情的民眾前來開設民宿圓夢，為了解決符合消防建管法規等問題，從設計到施工均由文化局執行，申請者完全不用單打獨鬥擔心老屋使照的問題。

文化局長尹立坦言，老屋作為民宿最大的挑戰是使用執照的取得，老房子的特色經常是狹窄的樓梯、木構造的屋架等，若為了要符合建管、消防相關法規，往往需要龐大的修繕經費改善，甚至因此而破壞了老屋的獨特美感。

此次眷村民宿計畫的最大特點，是由文化局負責取得使用許可，推出的房舍位於文化景觀範圍，將由文化局全權處理因應計畫來解決符合消防建管法規等問題。

另一個關卡則是民宿登記的申請，因民宿主管機關為觀光局，為免業者在申請登記階段，因不熟悉規定而往返奔波，因此市府內部文化局也與觀光局整合申請程序，將以｢一站式服務」方式，協助業者取得合法民宿執照，減輕業者在申請過程中的負擔，鼓勵申請人多花心思在服務遊客體驗眷村生活點滴。

臺灣現在最流行的出外遊玩住宿是各式各樣風格的特色民宿，濃厚的人情味與家的感覺是民宿吸引人的地方。高雄首創全國唯一進駐日式宿舍風格眷村民宿，文化局全力協助申請人合法取得使用執照、民宿登記證，有意願的業者請趕快把握時間，不要錯過入主眷村當民宿主人的機會，眷村民宿收件截止日期是9月14日。