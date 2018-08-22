防興航無預警停飛重演 交部擬強制大型民航業者設公益獨董

2018-08-22 12:59

〔記者陳宜加／台北報導〕復興航空2016年無預警停飛，衝擊10萬名旅客，交通部今天預告修法，將強制大型民航業者增設「公益性獨立董事」，以超然、獨立地位與公正態度監督業者營運，以保障消費者權益為首要目標，年底前上路，違者將開罰最高300萬元。

為避免復興航空無預警停飛事件重演，交通部今年6月公告修正「民用航空運輸業管理規則」，暫停或終止國際航線，應於60天前檢附乘客處理機制，報請民航局轉交通部備查，否則依民航法處60至300萬元罰鍰。

交通部今天再預告訂定「民用航空運輸業公益性獨立董事設置及應遵循事項辦法」草案，為增進民航業者社會責任，並達成維護飛安、保障消費者權益的公益目的，實收資本額達20億元者，應設置至少1名具公益性的獨立董事。

民航局表示，公益獨董應保持超然、獨立地位與公正態度，促使業者善盡維護飛安與保障消費者權益的社會責任。民用航空業肩負公共運輸責任，有必要選任公益獨董，以避免飛安事件，或恣意停業或結束營業，進而影響公共運輸穩定。

根據草案規定，公益獨董若對於董事會決議事項持反對或保留意見，應於董事會議事錄載明；且行使職權而獲知的資訊應保密，但有危害飛安或損害消費者權益時，應即時向民航局報告，業者也不得規避、妨礙或拒絕公益獨董行使職權。

民航局指出，公益獨董應具備12年以上經歷，包括商務、法務、財務、會計或公司所需相關科系大學講師以上；法官、檢察官、律師、會計師或與公司所需國家考試及格的專業人員；或有商務、法務、財務、會計或公司所需工作經驗。

民航局表示，公益獨董任期不得逾3年，連任以2次為限，並由業者自行訂定薪資；業者應依公司章程完成選任公益獨董程序，並於15天內報請民航局轉報交通部備查。草案最快10月底公告上路，業者現任董事任期屆滿後即適用規定。