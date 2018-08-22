新莊市民農園成登革熱疫情死角 市府今再噴藥消毒

2018-08-22 12:52

〔記者葉冠妤／新北報導〕新北市登革熱本土病例出現迄今，共13例確診，其中有2例都曾在新莊區瓊林里的市民農園種菜，新北市長朱立倫今前往視察孳清噴消作業，對於市民農田成為登革熱疫情死角，朱立倫說，有機農園確實較容易產生蚊蟲，但主要是近日下雨不斷，降低原本的噴灑效果。

朱立倫表示，整個防治登革熱的工作，除新莊地區做除蚊的工作外，另針對瓊林地區，尤其是瓊林里進行地毯式除蚊，而這邊的農園、市民農場、工廠及住戶，今天也做全面噴消，每一個角落絕對不能放過，尤其過去這10天常常下雨，又累積了很多積水，積水就是對於蚊蟲孳生的最重要的來源，所以一定要做再一次地清理。

對於原本鼓勵民眾種植的有機菜園，反而成為登革熱蚊蟲的溫床，朱立倫說，因為有機農園沒有噴灑農藥，比較容易產生昆蟲或是蚊蟲，現在市府正努力噴灑藥劑，也盡量不影響原來的有機，同時達到除蚊效果。

朱立倫強調，最重要是對抗惡劣環境，因為近日不斷下雨，降低原來噴灑的效果，如果這兩天天氣好，噴消效果大概可持續一個禮拜，如果下雨的話，可能兩天就必須再重做一次。

對於日前已有居民不配合入戶噴消與清除雜物遭罰34.5萬，朱立倫說，目的不是要罰民眾，而是要強制民眾配合除蚊工作，對於不配合者，就必須祭出罰則。

新北市衛生局提醒，瓊林里內的市民農園將持續封園，呼籲市民勿擅自進入，並勿採收農作物，如發現民眾不配合防疫措施擅自入園，將依傳染病防治法處最高30萬元罰鍰。