中市稽查中元節祭品 1件美濃瓜農藥殘留不合格

2018-08-22 12:51

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中元節即將到來，台中市食品藥物安全處至全市生鮮賣場、傳統市場、食品行與雜貨商店等處抽驗240件祭祀相關食品，結果在家樂福中清店查出1件美濃瓜農藥殘留不合格，已要求販售場所下架不得販售，並約談來源業者進行後續調查。

食安處指出，這次抽驗包含11件紅龜粿、17件蘿蔔糕、32件泡麵、32件乾米粉、32件香腸/臘肉、32件豆干、20件水果、32件豬肉與32件魚類；違規的美濃瓜是抽驗自西屯區中清路3段486號的家樂福，檢出農藥「陶斯松（Chlorpyrifos）」0.07ppm（標準：0.01ppm）超過限量標準，不合規定，其餘食品皆為合格。

食安處說明，陶斯松為有機磷殺蟲劑，進入人體後會與體內的乙醯膽鹼酯酶結合，影響神經傳導，產生中毒症狀；清洗蔬菜時，可先用清水浸泡至少15至20分鐘，再以流動水沖洗2至3遍以上洗淨，減少攝入殘留在蔬菜上的農藥。

食安處指出，市售食品檢出農藥殘留超標，違反食安法「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」規定，可處6萬元以上至2億元以下罰鍰。

選購中元祭祀用品時，應選擇商譽良好且作業場所清潔衛生的店家，購買時應注意包裝是否有破損，標示是否完整，注意有效日期等，祭拜時須注意保存，避免陽光直射或曝曬過久，以免產品變質。

祭拜後的食品也應盡早食用完畢，熟食食品確實複熱再食用，確保產品新鮮及食用安全，食安處也會持續加強源頭廠商及市場端，若有任何食品安全衛生問題，可洽台中市食安處04-22220655。