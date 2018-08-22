以為日友人送茶飲險喝下...驚見「龜頭園」竟是潤滑液

網友收到日本朋友送他的一罐仿日本知名茶飲品牌的潤滑液，像到讓他差點喝下肚。（圖擷取自PTT）

2018-08-22 14:02

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友日前收到日本朋友送的一罐寶特瓶包裝的商品，看似知名日本茶飲品牌伊藤園，幾天後突然口渴想起，準備要喝時仔細看了一下包裝，才發現竟然是情趣用品的潤滑液。

這名網友前天將這個驚險經歷PO上PTT，上個月底他的日本朋友來台灣，送了他一罐寶特瓶包裝的日本商品，當下原PO很累，沒多注意就直接收下了，幾天後原PO突然口渴時，忽然想起這罐寶特瓶，因為覺得包裝特別，準備打開前仔細看了一下包裝，赫然發現不對勁，上面竟然寫著「龜頭園」、「弱酸性」，驚覺真相的他不禁大喊，「媽的這是潤滑液啊！X！」

PO文一出笑翻網友，「為什麼要取這麼詭異的名字啦XD」、「龜頭園是三小啦xDD」、「笑死，超有創意」、「啊X！我一定灌下去才發現口感不對」、「這個太陰險了，太像了」、「也太大灌...是要用到天慌地老嗎？」

也有網友突破盲點，發現事情不單純，「我覺得你的日本朋友是不是想暗示些什麼啊！」、「這根本不是暗示，直接明示了」、「人家跟你告白了呢！」、「龜頭園XDD史上最浪漫告白欸！」、「這是告白好浪的告白」。